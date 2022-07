La Maserati MC20 vola sull'autostrada tedesca: che velocità raggiunge?

La Maserati MC20 è senza alcun dubbio la vettura più hot dell'intera gamma attuale del marchio italiano, un'auto che può vantare un eccellente V6 biturbo da 3.0 litri che ha conquistato persino un campione leggendario come Davd Beckham (secondo cui è l'auto migliore al mondo). Ma quanto è veloce in strada?

Risponde a questa domanda il canale YouTube AutoTopNL, che come suo solito è in grado di portare auto super sportive sulle autostrade tedesche senza limiti di velocità. Ebbene il motore Nettuno V6 biturbo da 3.0 litri, capace di erogare 463 kW di potenza (pari a 620 CV) con 729 Nm di coppia, associato al cambio automatico a 8 rapporti è capace di portare la vettura da 0 a 96 km/h in soli 2,9 secondi, mentre la velocità massima registrata è stata di 323 km/h.

Ricordiamo che accanto alla MC20 è di recente arrivata anche la Maserati MC20 Cielo, una spyder da 630 CV che vanta un tetto in vetro retrattile capace di aprirsi in appena 12 secondi. Il suo prezzo? Circa 260.000 euro. Non poteva esser di meno con una vettura che vanta 210 CV per litro, con un rapporto di compressione di 11 a 1.

Per godervi prestazioni e sound della MC20 non vi resta che mandare in play il video che trovate in pagina.