La Maserati MC20 si trasforma in una piccola MC12 con questo bodykit

L'aspetto della Maserati MC20 ha convinto un po' tutti: linee aggressive ma al tempo stesso sinuose e prive di orpelli. Nonostante la supercar non sia ancora arrivata nei concessionari è già stato annunciato il primo bodykit aftermarket.

L'azienda di New York 7 Design si è presa il rischio di alterare il superbo design della sportiva modenese con un pacchetto chiamato Aria. Gli elementi in fibra di carbonio rendono la MC20 più appariscente, la lista contiene un pronunciato splitter anteriore, alette aggiuntive, minigonne, una presa d'aria sul tetto, alettone posteriore ed estrattori più ampi che coincidono anche con un riposizionamento dei terminali di scarico. La MC20 appare molto più corsaiola ricordandoci la stupenda Maserati MC12 del 2004, qui nella rarissima versione Corsa. Non si hanno ancora indicazioni sul prezzo ma sappiamo che il kit sarà realizzato in soli 25 esemplari.

Cuore della MC20 è il V6 biturbo da 3,0 litri che, in tandem con un'unita elettrica, garantisce un totale di 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia. Le prestazioni sono da brivido con uno 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h.

Se sognate una Maserati MC20 vi consigliamo di dare un'occhiata al suo configuratore online, così da poterla personalizzare in base ai vostri gusti.