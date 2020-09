Maserati MC20: rivelato il bolide ibrido del Tridente con tecnologie da F1!

La presentazione ufficiale ed esaustiva dell'attesissima Maserati MC20 avverrà nel corso della giornata di domani, ma già adesso abbiamo modo di ammirarne l'estetica dopo un'estenuante attesa fatta di immagini spia e teaser sibillini.

Insomma, per gustarvi le sue linee non vi resta che correre in fondo alla pagina per ammirarla nella galleria apposita. La sportiva si presenta in dimensioni contenute, e salta immediatamente all'occhio l'apertura a forbice delle portiere, mentre le forme generali sono aggressive ma mai troppo esagerate: in pieno stile Maserati. Sul cofano sono visibili due prese d'aria generose, affiancate all'estremità da fari spigolosi e composti da linee semplici ma efficaci.

Uno sguardo di lato ci permette di notare la leggera ma costante inclinazione del tettuccio, che culmina con una leggerissima risalita ricavata in favore dell'aerodinamica. Peculiare poi la soluzione per l'integrazione delle prese d'aria laterali, situate molto in basso e contraddistinte da bocche verniciate in nero, in contrasto con la colorazione bianca del resto della carrozzeria.

Spostandoci al retrotreno troviamo degni di menzione gli scarichi in configurazione doppia, discreti, eleganti e a filo con la carrozzeria. Appena sotto invece si trovano i diffusori i quali, anche loro, evitano di assumere forme troppo accentuate.

Riguardo gli interni non abbiamo molte informazioni circa le funzionalità e le caratteristiche che il produttore ha deciso di inserirvi, e quindi ci affrettiamo a venire al pezzo forte: il motore. Stiamo parlando di un grintoso V6 bi-turbo da 3,0 litri coadiuvato da un'unità elettrica mild-hybrid, per un output totale di 630 cavalli di potenza a 7.500 giri al minuto, e 730 Nm di coppia a 3.000 giri. Il risultato è una potenza specifica di 210 CV/litro, che è assolutamente fenomenale. Il ultimo bisogna riportare di importanza fondamentale, e cioè quello relativo al sistema di combustione a precamera con doppia candela di accensione: una tecnologia derivante direttamente dalla Formula 1.

Nel caso voleste approfondire la vostra conoscenza sul propulsore Maserati, vi rimandiamo alla presentazione ad hoc approntata dalla casa automobilistica italiana due mesi fa: ecco "Nettuno".