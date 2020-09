Maserati MC20: finalmente possiamo sentirne il sound!

La Maserati MC20 è stata presentata da pochissimo, quindi finora non avevamo ancora avuto modo di ascoltarne il sound, ma grazie a Supercar Blondie finalmente possiamo!

Il video che Supercar Blondie ci mostra le è stato inviato direttamente da Klaus Busse, leader del design presso Maserati, ed espone molti dettagli interessanti sull'ultimo bolide della casa automobilistica con sede a Modena.

Innanzitutto parliamo di una grintosa sportiva, la quale monta l'avveniristico propulsore denominato "Nettuno" che usa tecnologie derivanti direttamente dalla Formula 1 come la precamera di combustione. Si tratta di un poderoso V6 bi-turbo da 3,0 litri capace di erogare 630 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia, scaricati sull'asfalto tramite un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti. Le prestazioni che ne risultano si misurano in uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e in una velocità massima di oltre 320 km/h.

Ma, tornando a noi, Supercar Blondie e Klaus Busse ci hanno dato l'opportunità di ascoltare il sound del motore definitivo, da sempre marchio di fabbrica del Tridente. La MC20 in questo senso non delude affatto, ma ci sarebbe piaciuto sentirla in strada, cosa che speriamo accadrà molto presto. Successivamente Busse porta la telecamera all'interno dell'abitacolo e, nel caso foste interessati, vale una pena dare un'occhiata.

Avviandoci verso la conclusione vogliamo rimandarvi ad altre recenti notizie sul Tridente, nel caso ve le foste perse. Tre giorni fa il brand, a quanto pare mai domo in queste settimane, ha voluto annunciare la sua (o il suo) Maserati Grecale: un SUV di dimensioni compatte probabilmente basato sulla piattaforma Giorgio. Non molte ore dopo invece abbiamo saputo del debutto di una nuova gamma di veicoli, contraddistinti dalla denominazione di "Folgore".