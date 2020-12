La Maserati MC20 passa finalmente all'azione sul tracciato di Fiorano!

Quello attuale è uno dei periodi più importanti in assoluto per Maserati. Il mondo dell'automobile sta cambiando a ritmi senza precedenti, e il team del Tridente non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato.

Vista la volontà di Maserati di passare alle auto elettriche nel più breve tempo possibile, è oramai quasi del tutto inutile la fornitura di motori da parte di Ferrari, ma i due brand restano in ottimi rapporti. E' per questo motivo che abbiamo potuto osservare la nuovissima Maserati MC20 mentre si esibiva sul tracciato Ferrari di Fiorano.

Nel video in alto ci sono ben due esemplari di MC20, e uno di essi è verniciato in bianco senza alcun camuffamento, fatta eccezione per l'area intorno al passaruota posteriore di entrambe le macchine. Per quasi l'intera durata della clip il conducente spinge il bolide al suo limite, ma in alcuni frangenti ci sono dei rallentamenti davvero strani, e suggeriscono che il team stia facendo delle rilevazioni specifiche.

L'esemplare camuffato si è invece occupato di tutt'altro. Il conducente ha realizzato una serie di scodate e svolte particolari, per le quali non abbiamo dubbio si sia divertito un mondo. In genere gli ingegneri le attuano per sistemare il controllo di stabilità e quello di trazione, senza ovviamente tralasciare altri sistemi elettronici come l'assistenza alla guida.

A chi non dovesse conoscere la supercar diciamo che è mossa da un generoso V6 twin-turbo da 3,0 litri capace erogare 630 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia, inviati verso l'asfalto attraverso un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti. Il bolide riesce a passare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e a toccare i 320 km/h di velocità massima.

Nel frattempo ci arrivano delle notizie agrodolci dal brand del Tridente: la casa ha intenzione di elettrificare tutta la gamma di vetture proprietarie entro il 2025, e in seguito potremmo veder sparire il rombo che tanto la contraddistingue. In chiusura, dato che oggi è arrivato nei negozi l'attesissimo videogioco che risponde al nome di Cyberpunk 2077 (qui la nostra recensione), non possiamo non citare la Maserati Project Rekall. Il bolide, dal chiaro design retro-futuristico, è stato pubblicato sull'account ufficiale Maserati FuoriSerie.