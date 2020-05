La Maserati MC20 si mostra in nuove immagini ufficiali: il debutto è imminente

La Maserati MC20 in origine doveva essere presentata proprio in questi giorni, ma la pandemia globale di Covid-19 ha rallentato tutto e sconvolto i piani di ogni produttore di auto. In ogni caso l'attesa avrà fine entro lo scadere di questa estate, e adesso la casa italiana ha in serbo interessanti novità per tutti gli appassionati.

Le immagini che potete ammirare in fondo alla pagina danno un'idea migliore delle forme anteriori della MC20, anche se offuscate dal motion blur. A parte questo è però possibile vedere l'inserimento di un prominente splitter aneriore e di due generose prese d'aria verticali. La supercar mostra anche un'ampia griglia frontale fiancheggiata da fari allungati.

In base alle immagini rilasciate alcuni mesi fa sappiamo anche che il parabrezza anteriore avrà forme piuttosto eleganti, mentre il tetto sarà leggermente spiovente verso il retrotreno e prominenti risulteranno le prese d'aria laterali.

Venendo ai numeri della MC20, anche qui non abbiamo nulla di assolutamente certo. I rumors paiono insistere su vari punti: motore centrale, disposizione a V e sei cilindri in grado di fornire 608 cavalli di potenza. Sicura invece la provenienza e la costruzione del propulsore:"Al 100% progettato, sviluppato e prodotto dalla stessa Maserati."

La nebbia avvolge anche il cambio, che dovrebbe essere un automatico a doppia frizione e otto rapporti il quale scaricherà tutta la potenza verso le sole ruote posteriori. Per chiudere restando presso la casa del tridente vi rimandiamo alle parole del Gruppo FCA riguardanti proprio Maserati a conferma dell'enorme impegno di collaborazione. Inoltre alcune settimane fa è stato avvistato tra le strade nostrane un nuovo prototipo di Maserati Quattroporte: ecco le foto spia.