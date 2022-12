Maserati MC20 Mansory: carbonio ovunque e 100 cavalli in più per la supercar italiana

Il tuner tedesco Mansory ha deciso di intervenire sulla Maserati MC20 proponendo la sua versione decisamente estrema della supercar del tridente. È stata ribattezza Mansory First Edition in quanto nei piani dell'azienda vi sono altri kit di elaborazione per lo stesso modello.

Mansory aveva già deciso di intervenire sulla Maserati MC20, che nel 2023 tornerà alle corse, ma attraverso delle modifiche soft, leggasi appendici aerodinamiche in fibra di carbonio e nulla di così stravagante, ma con la First Edition si è decisamente superata, a cominciare da numerosi componenti originali riprodotti interamente in carbonio forgiato.

Come potete notare dalle immagini pubblicate su questa pagina troviamo le portiere, gli archi passaruota, ma anche il cofano, il kit aerodinamico e molti altri particolari, che sono stati appunto realizzati con il noto elemento chimico leggero, compresa la coda con tanto di quattro terminali di scarico, doppio estrattore e super alettone. Mansory ha deciso di intervenire anche sulle prestazioni del motore della Maserati MC20, il V6 da 3 litri che grazie al tuner tedesco ha ottenuto un boost di potenza, passando dai 630 cavalli e 730 Nm a ben 720 cavalli e 850 Nm, esattamente novanta cavalli in più.

La supercar del tridente, grazie a queste modifiche, è così in grado di raggiungere una velocità massima di 330 chilometri all'ora (contro i 326 di prima ), con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi (contro i precedenti 2,9). Modifiche anche all'assetto, con delle sospensioni che hanno ulteriormente abbassato la vettura di 25 millimetri, con l'aggiunta di cerchi in lega FV.5 da 21 e 22 pollici, gommati rispettivamente 255/30 e 335/22.

Infine le novità per quanto riguarda gli interni, con la Mansory First Edition MC20 che sarà prevista con varie opzioni tutte in pelle, fra lavorazioni in bianco e tricolore come richiamo all'Italia. Si tratta senza dubbio di una splendida versione della supercar del Belpaese, che va ad aggiungersi alla Project 24, la MC20 pensata per la pista.