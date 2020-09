Maserati MC20: è tempo di 'giocare' con il configuratore online

Vi piace la Maserati MC20? Il design pulito ma al tempo stesso "spiccatamente Maserati" (tema di un nostro recente articolo) ha convinto molti. Finora c'è stata però un'evidente limitazione per capire se la MC20 è l'auto dei vostri sogni: il colore. Tutte le immagini ufficiali la ritraggono in bianco, Bianco Audace.

Il nuovo configuratore online messo a disposizione da Maserati ci mostra per la prima volta la supercar in una gamma di sei colori diversi. Rimanendo sulla scala dei grigi abbiamo il Grigio Mistero, un colore che ben si sposa con il marchio del tridente, e il Nero Enigma, denso e che si amalgama visivamente con i dettagli scuri in fibra di carbonio. Non poteva mancare un rosso, il Rosso Vincente è corposo e fa pensare subito alle competizioni. Trattandosi di una supercar modenese è obbligatorio anche il giallo, il Giallo Genio ha una tinta paglierina con una bassa saturazione. L'ultima proposta è il Blu Infinito, blu elettrico carico di energia.

Il configuratore lascia libertà anche nella scelta degli interni, disponibili in otto varianti, dal classico cuoio bicolore al futuristico nero/blu cielo. Scelta limitata sui cerchioni, disponibili nel design Birdcage (come l'esemplare presentato alla stampa) o Corsa, entrambi i modelli sono 20" e disponibili con finiture opache o lucide.

Non mancano optional interessanti come il tetto verniciato in nero, che ne altera il look, e le sospensioni con sollevamento dell'asse anteriore. Un impianto frenante più performante sarà disponibile su richiesta a settembre 2021.

La Maserati MC20 è dotata di un V6 bi-turbo 3,0 litri da 630 CV capace di proiettarla da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di farle superare i 320 km/h. In attesa di vederla in concessionaria nei prossimi mesi il configuratore ci aiuta a farci un'idea: secondo voi qual è il colore che le dona di più?