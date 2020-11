Maserati MC20: Frank Stephenson non ne è pienamente soddisfatto

La presentazione della nuova Maserati MC20 è stata veramente eccitante. La casa automobilistica italiana ci ha tenuti a lungo col fiato sospeso, ma alla fine la presentazione ha soddisfatto gran parte degli astanti, anche se c'è qualcuno non completamente d'accordo col design della carrozzeria.

Questi è sicuramente Frank Stephenson, un importante design il quale ha progettato numerose autovetture per vari produttori. Tra le forme uscite dalla sua matita troviamo quelle delle Ferrari F430, 612 Scaglietti e FXX; mentre per Maserati ha realizzato Quattroporte e MC1; e infine alle dipendenze di McLaren ha tirato fuori la MP4-12C e la hypercar P1.

Insomma, stiamo parlando sicuramente di un curriculum niente male, e dall'alto della sua unica carriera ha voluto esprimere il suo personale giudizio estetico sulla recente MC20 assegnandole un voto di 7,5 su 10. Un aspetto che ha trovato davvero ottimo è la doppia tonalità che la vettura porta in dote. Non importa il colore scelto dall'acquirente: tettuccio, montanti, minigonne e fascia posteriore sono verniciate in nero. Oltretutto si è detto grande fan della soluzione per l'attenzione posta alla "fusoliera" della vettura, sottolineando che da certe angolazioni il tettuccio sembra sparire dalla visione d'insieme.

Complessivamente però ha definito come "troppo blando" il look della macchina. Secondo lui al retrotreno Maserati avrebbe emozionato gli astanti con dei fari a forma di boomerang come la 3200 GT. Successivamente ha puntato il dito contro l'atmosfera che gli interni trasmettono: sono difatti un pochino "tristi" per la digitalizzazione dell'abitacolo, e per suo gusto i pulsanti e le levette fisiche hanno un appeal maggiore rispetto ai comandi gestiti interamente attraverso un display touchscreen.

Prima di farci conoscere la vostra opinione nel merito tramite la sezione commenti in calce, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa fantastica Maserati GranTurismo Targa: è un render di una supercar decappottabile a opera del designer Samuele Errico Piccarini.

In ultimo vi rimandiamo alla presentazione del brand "Folgore". Attraverso questo nuovo marchio il Tridente lancerà sul mercato le sue future macchine ibride e completamente elettriche.