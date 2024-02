Una Maserati MC20 divisa in due da un albero dopo un incidente mortale

Una tragica fatalità ha colpito il conducente di una Maserati MC-20 nella zona di Woodlands, Texas, poco a nord di Houston, in seguito a un devastante incidente. Durante la collisione ad alta velocità, la supercar ha perso il controllo, uscendo di strada e impattando violentemente un albero, con conseguente "spezzamento" del veicolo a metà.

L'incidente si è verificato intorno alle 17:45 del 13 febbraio lungo la Interstate 45 in direzione Houston. L'immagine mostra il grave impatto, che ha causato la separazione del veicolo in due parti, con la parte posteriore finita a diversi metri di distanza dalla parte anteriore, sul fondo di uno spartitraffico erboso.

Anche se le circostanze esatte che hanno portato alla perdita di controllo del conducente rimangono poco chiare, i resoconti della polizia della contea di Montgomery indicano che il veicolo stava viaggiando a velocità superiore ai 161 km/h. Si presume che la Maserati si trovasse nella corsia dedicata ai veicoli ad alta densità di passeggeri (che, per coloro che non lo sapessero, consente una velocità più alta, seppur di poco, rispetto ai limiti consentiti).

L'individuo coinvolto nell'incidente è stato identificato come un uomo di 42 anni. Dopo lo schianto, è stato estratto dal veicolo dai passanti e da un agente di polizia. Nonostante i tentativi di rianimazione, il conducente è stato dichiarato deceduto (probabilmente) sul colpo. I resti del conducente sono stati successivamente trasferiti al centro forense della contea di Montgomery per l'autopsia, mentre le autorità hanno temporaneamente chiuso l'autostrada per condurre le indagini e ripristinare la sicurezza della zona.

La Maserati MC20 Cielo coinvolta nell'incidente è equipaggiata con un motore V6 biturbo da 3,0 litri posizionato centralmente, capace di erogare 621 CV (463 kW/630 CV) e 538 lb-ft (circa 730 Nm) di coppia. Questo propulsore consente al veicolo di accelerare da 0 a 96 km/h in soli 3,0 secondi, trasferendo tutta la potenza alle ruote posteriori.

Ovviamente, a nome di tutta la redazione, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari del conducente e ribadiamo ancora una volta il tema della sicurezza stradale, invitandovi a non compiere azioni pericolose sia per voi stessi che per gli altri utenti della strada.

L'ultimo caso di cui vi abbiamo parlato ha riguardato la follia di un 18enne che durante il test drive di una Tesla Model S, ha causato 280.000 euro di danni. Queste supercar, giovani e vecchi che siate, possono essere molto pericolose e richiedono, oltre che attenzione, una certa esperienza e capacità di guida che purtroppo non tutti hanno. Quando le supercar diventano solo status symbol rispetto al puro piacere della guida sportiva, il rischio di tragedie simili è destinato ad aumentare.

Infine, per avvisarvi riguardo all'acquisto di un'auto usata, vi abbiamo parlato di come i precedenti incidenti di un auto vengono nascosti e come valutare attentamente la scelta di un veicolo di seconda mano (o di terza) anche sulla base di questo parametro.