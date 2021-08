La Maserati MC20 brilla in America: la sportiva è ufficialmente sold out

Con un V6 nuovo di zecca e un design fresco come il ghiaccio la Maserati MC20 si candida a sportiva dell'anno. Nonostante la presentazione sia avvenuta nel 2020, la MC20 è attesa nelle concessionarie nei prossimi mesi ed è contrassegnata dal model year 2022.

Durante la Monterey Car Week, la testata The Drive ha parlato con William Peffer, CEO di Maserati North America. Peffer ha dichiarato che Maserati ha in Nord America e Sud America 115 concessionari ufficiali e che tutte le MC20 destinate ad essi sono già state prenotate.

Chi la brama e non l'ha prenotata dovrà aspettare a lungo: “I clienti interessati al model year 2023 possono contattare il concessionario locale manifestando il proprio interesse”, ha detto Peffer. Maserati tuttavia non intende limitare i numeri della piccola supercar, secondo Peffer la casa del Tridente adatterà l'offerta alla domanda.

La Maserati MC20 sfrutta una monoscocca in fibra di carbonio. Punto saliente il V6 biturbo da 3,0 litri montato centralmente. Il propulsore Nettuno garantisce 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia, scaricati a terra grazie ad un cambio a doppia frizione da 8 rapporti. La coupé scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi ed ha una velocità massima di 310 km/h. Il prezzo ufficiale della MC20 in Italia è di 216.000 euro.