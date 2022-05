La nuova Maserati MC20 aperta ha un nome: si chiamerà MC20 Cielo

La scorsa settimana Maserati ha iniziato a pubblicare sui suoi canali social, immagini di cielo. Cielo in tutte le salse, da ogni parte del mondo. Un cielo che spesso era presentato in una certa tonalità di celeste, proprio quella che caratterizzava il wrap in cui era avvolta un’ipotetica Maserati MC20 da guidare col vento tra i capelli.

Ebbene, le ipotesi su una fantomatica MC20 spider non sono più campate per aria, perché con l’annuncio di oggi diventano realtà. In occasione della giornata internazionale della luce, Maserati ha appena annunciato che il prossimo 25 maggio toglierà i veli alla MC20 Cielo, la supercar a motore centrale della casa che adesso diventa anche aperta per far sì che i fortunati proprietari possano godere ancor più del suono proveniente da Nettuno, il poderoso propulsore V6 da 630 CV che muove la MC20 coupé.

La casa del Tridente è orgogliosa della sua vettura, un concentrato di made in Italy che verrà prodotto nello storico Maserati Innovation Lab a Modena, il cui nome sta a significare Maserati Corse, seguito dal numero 20 che ricorda il 2020, l’anno in cui il brand si è rinnovato, seguito infine dalla parola Cielo, perché vuole essere una vettura in grado di portare al massimo la piacevolezza di guida, non solo a livello dinamico ma anche sensoriale, godendosi i luoghi e le strade su cui verrà lanciata a briglia sciolta.