Maserati 'Levantina' pizzicata per la prima volta in nuove foto spia

Non essendoci ancora un nome ufficiale la possiamo identificare come "Baby Levante", "Levantina" o col codice di progetto M182. Si tratta del nuovo SUV Maserati di segmento D, un modello essenziale per il futuro della casa del tridente.

Oggi arrivano le prime immagini della vettura in azione, o meglio, del muletto, poiché il nuovo SUV è stato pizzicato sotto le "mentite spoglie" di un'Alfa Romeo Stelvio, con la quale condivide la piattaforma Giorgio. Le foto, scattate da Walter Vayr, ci mostrano degli esemplari di Stelvio in prova, uno di essi è completamente camuffato nell'anteriore. Da alcune foto gli esemplari sembrano avere carreggiate maggiori rispetto alla Stelvio, forse la prova di una piattaforma Giorgio leggermente modificata? I camuffamenti appaiono insoliti in tema Alfa: lo Stelvio MY 2020 è stato presentato pochi mesi fa e non si prevede un facelift in tempi brevi.

Discorso diverso per la Maserati M182, questo è l'arco di tempo più probabile per i test tramite muletto: a fine anno saranno costruiti i primi esemplari pre-produzione e nel 2021 il SUV arriverà sul mercato. Sempre che la tabella di marcia pre-covid venga rispettata.

Maserati è un marchio in fase di rinnovo, recentemente è stata presentata la Maserati Ghibli Hybrid e il 9 settembre sarà finalmente svelata la sportiva a motore centrale Maserati MC20. Il piano presentato nel luglio 2019 prevede inoltre nel 2021 la versione cabrio della MC20 e la nuova GranTurismo, nel 2022 sarà la volta delle nuove GranCabrio e Quattroporte. Facciamo un augurio a Maserati sicuri che l'impegno profuso nella futura gamma sarà ripagato da ottime vendite. (foto cover Walter Vayr/GabetzSpyUnit)