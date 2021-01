La Maserati Levante è più veloce di quanto dichiarato: i dati sono entusiasmanti

Prima della presentazione ufficiale circa l'imminente Ferrari Pursangue, la Maserati Levante Trofeo resta tra i migliori SUV italiani nel puro ambito prestazionale. A quanto pare questa affermazione è persino limitante, perché i ragazzi di CarWow hanno appena scoperto che i numeri condivisi dalla casa sono inferiori alle performance reali.

Partendo dalle specifiche tecniche, vi diciamo che il super SUV è mosso da un fenomenale V8 twin-turbo da 3,8 litri costruito direttamente da Ferrari ed è capace di scaricare sull'asfalto ben 590 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia attraveso un cambio ZF automatico a otto rapporti e ad un sistema di trazione all-wheel drive Q4 Intelligent. Secondo la casa di Modena la Levante Trofeo può passare da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, ma a quanto pare Mat Watson di CarWow è riuscito ad arrivare a tale velocità in un tempo impressionante: soltanto 3,8 secondi.

Non sorprende affatto quindi che il recensore sia un grande appassionato del propulsore italiano, e secondo lui non solo è in grado di garantire prestazioni allucinante, ma suona molto meglio dei V8 tedeschi. D'altro canto ha però voluto sottolineare anche delle imperfezioni: il volante ad esempio non restituisce un gran feeling dell'asfalto.

A ogni modo l'habitat migliore della Maserati Levante Trofeo sembra risiedere nei sentieri collinari, dove si insinua fra una curva e l'altra con una leggerezza insospettabile e con una ripresa da far invidia a parecchie supercar. L'unico neo concerne il comfort in città: la natura ampiamente sportiva del veicolo fa sì che le sospensioni risultino un po' troppo rigide per una guida rilassata.

Adesso la casa automobilistica italiana si sta concentrando sulla elettrificazione della propria gamma di veicoli, ed è probabile che nel prossimo futuro ammireremo pure una Levante Trofeo ibrida, ma il primo modello elettrificato è senza dubbio la Maserati Ghibli Hybrid presentata durante la scorsa estate. Il marchio ha intenzione, tramite il nuovo brand Folgore, di elettrificare tutti i modelli attualmente sul mercato e di realizzare vetture completamente elettriche, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poter assistere a questa enorme rivoluzione in arrivo.