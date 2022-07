Le Maserati ibride debuttano tra le auto della Selezione Italia di Hertz

Hertz sta portando avanti un percorso di transizione alla mobilità elettrica offrendo sempre più veicoli elettrificati nella sua gamma, ad esempio col recente accordo stipulato assieme a Polestar. Anche per Hertz Italia arrivano interessanti novità nella fascia Premium, arricchendo l’offerta della cosiddetta Selezione Italia con i veicoli Maserati.

La Selezione Italia è la flotta Hertz che offre garanzia di marca e modello e GPS incluso, e che adesso dà il benvenuto a due new entry del tridente, ossia Maserati Ghibli Hybrid e Maserati Levante Hybrid. Così facendo, la Hertz Selezione Italia diventa ancor più completa e competitiva, in linea con le richieste di mercato e pronta a soddisfare ogni cliente.

Ricordiamo che la Selezione Italia è nata nel 2017 come servizio di noleggio di alto livello per promuovere il made in Italy e per far guidare agli ospiti Hertz le icone dell’automobilismo italiano. In questo senso i due modelli Maserati incarnano alla perfezione l’idea con cui è nata questa particolare flotta, andando poi in accordo con le ultime evoluzioni della stessa, improntate alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Maserati Ghibli Hybrid e Levante Hybrid si affiancheranno dunque alle altre icone italiane presenti nella flotta proposta da Hertz, come la Fiat 500E, le restomod “Spiaggina” e “Carlo” by Garage Italia, il quale ha realizzato anche l’Alfa Romeo Giulia Grand Tour in esclusiva per Hertz e anche la Abarth K-Hertz che utilizza la tecnologia Kers appunto.