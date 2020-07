La prima Maserati ibrida della storia ci mostra la sua griglia, è quella della Ghibli

La prima vettura ibrida della storia di Maserati si mostra ancora una volta facendo trapelare qualche dettaglio in più sull'avantreno. Si tratta della Ghibli Hybrid, che sarà presentata a brevissimo dalla casa automobilistica italiana.

La breve clip, visibile in fondo alla pagina, dura a malapena 10 secondi, e sono tutto un diramarsi e un esplodere di fulmini, a sottolineare la natura della macchina. Interessante però l'abbattersi di queste scariche blu sulla griglia anteriore della Ghibli, che però non illuminano abbastanza da consentire uno sguardo generale alle forme della carrozzeria.

A ogni modo quello che è certo è che il design non sarà diametralmente opposto a quello della Ghibli tradizionale, ma anzi prenderà a piene mani quasi tutte le forme della variante a benzina. Sotto al cofano vedremo invece, come riportano le voci di corridoio e le foto spia, una tecnologia non mild hybrid ma plug-in hybrid, utile a muovere la Maserati per brevi tratti soltanto grazie all'ausilio dell'energia proveniente dal pacco batteria di capacità ancora sconosciuta.

Dopo di lei il brand ha in programma di rendere ibride o elettriche quasi tutte le altre vetture dalla gamma, a partire dalla GranTurismo passando per la GranCabrio ed eventualmente arrivando anche alla Quattroporte. Quello che è certo è che una rivoluzione è in atto presso gli stabilimenti del marchio italiano, infatti i prossimi anni saranno fondamentali per Maserati, nel bene o nel male.

Nel frattempo però si lavora anche per portare alla luce la Maserati MC20: un bolide mosso da un nuovo e leggerissimo V6 bi-turbo da 3,0 litri erogante 630 cavalli di potenza. Comunque, tornando alla Ghibli Hybrid, la data di presentazione è stata fissata al prossimo giovedì 16 luglio, alle ore 13:00. Non fatevela scappare.