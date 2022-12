Maserati Grecale Trofeo sfreccia in autostrada: 294 km/h in video!

Ne sono passati di mesi dalla rivelazione del SUV Maserati Grecale, modello sportivo con due iterazioni mild hybrid, ma c’è ancora chi ci offre spettacolo alla sua guida. Grazie allo YouTuber AutoTopNL, infatti, possiamo goderci una Maserati Grecale Trofeo a massima velocità sull’Autobahn.

Nel solito tratto senza limite di velocità dell’autostrada tedesca, l’esperto pilota ha messo alla prova il SUV sportivo nel migliore dei modi: prima ha completato l’impostazione dell’assetto alla modalità Corsa e poi, dopo qualche lancio di prova, si è avviato a velocità elevate alla ricerca del “record”. Già nel primo tentativo il SUV ha mostrato cosa è in grado di fare, grazie al suo motore V6 biturbo da 523 CV e 620 Nm di coppia, in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Dopo avere toccato quota 280 chilometri orari sul primo rettilineo, il SUV Maserati Grecale Trofeo guidato da AutoTopNL ha continuato a far sentire il suo motore senza timore, procedendo con una seconda corsa altrettanto convincente e, infine, con un terzo tentativo conclusosi nel picco di 294 chilometri orari. Insomma, anche questa volta lo YouTuber è riuscito a portare al limite il SUV sportivo in un video che gli appassionati di automobili non potranno assolutamente perdere.

A inizio dicembre, invece, Maserati ha svelato la Tipo Folgore per la Formula E 2023.