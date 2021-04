Maserati Grecale: il SUV come non l'avete mai visto in nuove foto spia

Maserati, oltre alla bellissima supercar MC20, ha in serbo un SUV più piccolo di Levante. Si chiama Grecale ed è pronto a rubare potenziali clienti a Porsche Macan e BMW X3. I fotografi di Carpix, tramite Motor1, hanno pubblicato per la prima volta scatti chiari e ben definiti del futuro modello.

Il prototipo camuffato è stato pizzicato insieme ad altre autovetture in prova del gruppo Stellantis. La suggestiva livrea blu sembra nascondere una carrozzeria pressoché definitiva e anche i cerchi in lega sono probabilmente dotati del design finale. Il retro mostra quattro terminali tondi, la prova che ci trattiamo davanti ad un prototipo con motore a combustione interna, presumibilmente il top di gamma con V6 biturbo. Questa ipotesi è rafforzata dalla presenza di grosse prese d'aria nella parte anteriore, elemento che difficilmente vedrà luce su tutti gli allestimenti. Pochissime le informazioni sugli interni che, a giudicare dal profilo del cruscotto, sembrano sprovvisti di elementi che sporgono, come ad esempio il classico “tablet” per l'infotainment, suggerendo un approccio simile a quello visto nel Maserati Levante.

Il Grecale sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Cassino, a fianco di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Non è un caso che il futuro SUV del tridente sia basato sulla piattaforma Giorgio. Il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha da poco annunciato l'abbandono della piattaforma, per poi ritrattare, specificando che Giorgio sarà evoluta e non cancellata.

La presentazione ufficiale avverrà nelle prossime settimane, mentre per la variante elettrica bisognerà aspettare il 2022. Quest'ultima porterà il suffisso Folgore, nuovo brand di Maserati. (immagini: CarPix/Motor1)