Il Maserati Grecale è pronto! Ecco quando verrà presentato

Il Maserati Grecale è uno dei SUV sportivi più attesi in assoluto. Da parecchi mesi a questa parte si susseguono piccole informazioni, voci di corridoio e avvistamenti di prototipi in strada, ma adesso abbiamo finalmente una data di presentazione ufficiale: l'evento si terrà a Milano il prossimo 16 novembre.

Il veicolo rappresenterà il secondo SUV mai sviluppato dalla casa del Tridente, e siamo sicuri che nei prossimi giorni la divisione comunicativa non mancherà di pubblicare qualche teaser sibillino per tenere alta l'attenzione del pubblico.

Innanzitutto, il fatto che sia stato scelto proprio Grecale come nome ci lascia intuire una certa continuità filosofica con gli altri modelli che si riconoscono attraverso nomi di venti. In passato infatti il brand ha lanciato Mistral, Ghibli, Khamsin, Bora, Merak e Levante. Insomma, il Grecale andrà ad incarnare con ogni probabilità uno degli ultimi veicoli tradizionali della casa italiana, anche se in futuro ne vedremo persino una variante completamente elettrica.

Inizialmente l'offerta sarà però composta da motorizzazioni a benzina e ibride composte sia da un quattro cilindri che da un sei cilindri, affiancati da tecnologia mild hybrid. Il motore V8 di sviluppo Ferrari verrà messo definitivamente da parte. Sul modello a emissioni zero non abbiamo alcuna informazione, ma siamo pronti a scommettere che anche in quel caso la potenza sarà particolarmente elevata.

In attesa di poter posare lo sguardo su qualche immagine anticipatoria vogliamo chiudere passando ad un altro SUV italiano particolarmente atteso dal pubblico: l'Alfa Romeo Tonale. Alcuni mesi fa la sua presentazione era stata rinviata per motivi non chiarissimi, ma il recente avvistamento di un prototipo (sempre camuffato) fa presumere che lo sviluppo stia per terminare. Per chiudere tornando in Maserati non possiamo lasciarvi prima di avere sottoposto alla vostra attenzione la nuova Maserati GranTurismo in fase prototipale.