Maserati Grecale si mostra in nuovo teaser: si punta a interni 'bellissimi'

A esattamente un mese dalla pubblicazione delle nuove immagini del Maserati Grecale 2022, SUV che verrà svelato dal Tridente il 22 marzo prossimo, la stessa casa italiana ha pubblicato su Twitter un altro teaser che pone l’enfasi sugli interni, definiti con una semplice parola: “Bellissimo”.

Il post pubblicato sui social non si dilunga in molti dettagli e lascia intuire dall’immagine di sfondo pochi dettagli, complice la distorsione applicata in post produzione. I due asterischi della didascalia molto probabilmente vanno compresi come numeri, ergo si potrebbe trattare di superfici schermo dalla diagonale in doppia cifra. L’utilizzo dei termini display surfaces, tuttavia, non ci permette di capire se si parli anche del display sul cruscotto dedicati esclusivamente al conducente, o se si tratta soltanto del display centrale.

Dalla foto del teaser, effettivamente, si nota che lo schermo centrale è piuttosto grande, quasi sicuramente dalla diagonale superiore ai 10 pollici. Pertanto, ci risulta logico pensare che Maserati si riferisca principalmente al sistema principale infotainment del SUV. Purtroppo ci troviamo in assenza di altre informazioni interessanti relativamente ai display e alle funzioni disponibili a conducente e passeggeri, ergo non ci resta che attendere pazientemente ancora 5 giorni per sapere tutti i dettagli definitivi sul Maserati Grecale di quest’anno.

