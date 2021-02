Il Maserati Grecale è appena stato avvistato sulle strade di Modena

A quanto pare, Maserati ha già iniziato a testare a fondo il suo Grecale. Si tratta del secondo SUV della casa di Modena, e punta a spodestare la Porsche Macan dal suo ottimo trono composto di vendite buone e costanti.

Il nuovo modello andrà ad inserirsi in un segmento inferiore rispetto al Maserati Levante, e nel merito il boss del design Maserati, Klaus Busse, tempo ha riferito dei dettagli ai ragazzi di Autoblog i quali adesso vanno ad assumere pieno significato. Busse parlò infatti di come la nuova MC20 avrebbe portato in essere uno stile che il brand avrebbe espanso agli altri modelli proprietari, e le immagini visibili nella galleria in fondo alla pagina confermano già adesso le sue parole.

I tre scatti riprendono un prototipo di Grecale mentre si aggira fra le strade di Modena, e sembrano sottolineare la natura più sportiva che utilitaria del nuovo SUV italiano, in quanto le proporzioni vanno a raccogliere esattamente quelle lanciate con il Levante alcuni anni fa.

Purtroppo il camuffamento non ci permette di cogliere ogni dettaglio di tutte le superfici, e per questo motivo ci teniamo a riportare le voci di corridoio circa la meccanica atta a muovere il veicolo. Di base il Grecale condividerà l'architettura con la Alfa Romeo Stelvio, che secondo l'opinione di molti è uno dei migliori SUV sportivi in assoluto da guidare e da ascoltare. Se i primi report dovessero rivelarsi accurati, ci troveremmo di fronte ad una rapidissima vettura mossa da un sei cilindri (arriverà anche il quattro cilindri) disponibile in varie configurazioni. Una di queste dovrebbe essere quella implementata dalla MC20: il propulsore Nettuno da 3,0 litri.



In chiusura non possiamo non citare il sentiero che la casa automobilistica italiana sembra aver intrapreso con forte decisione. Tramite il progetto "Folgore" Maserati andrà ad elettrificare tutto il suo portfolio di veicoli, e il primo modello a godere di questi investimenti sarà la Maserati Ghibli Hybrid.