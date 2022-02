Ecco il Maserati Grecale 2022 nel suo splendore: pubblicati nuovi teaser

Maserati preme sull’acceleratore e, dopo avere mostrato il SUV Grecale in Lapponia, torna alla carica con la campagna teaser della vettura in arrivo il 22 marzo 2022. Diretto rivale della Porsche Macan e altri crossover premium, ecco come apparirà!

Grazie alle nuove immagini teaser ufficiali pubblicate dal Tridente, disponibili in copertina e calce alla notizia, è possibile notare alcuni dettagli del veicolo nonostante ci sia ancora il rivestimento tipico dei prototipi: a quanto pare mostra un design parzialmente ispirato al SUV Levante, portato però nelle medie dimensioni. Anteriormente non manca la tipica griglia delle vetture Maserati, come anche il parabrezza fortemente inclinato e i parafanghi con tre prese d’aria. Cambiano invece i fari, dotati di un design verticale. Interessante, infine, è la riduzione delle dimensioni rispetto al Levante a 4,7 metri di lunghezza.

Ciò che c’è sotto il cofano è ancora un mistero, dato che non ci sono annunci ufficiali. Nonostante ciò, la stampa del settore automotive ritiene particolarmente plausibile l’implementazione della medesima base dell’Alfa Romeo Stelvio, solamente con un motore diverso: molto probabilmente sarà un motore V6 biturbo a benzina da 3,0 litri capace di arrivare fino a 622 CV e 730 Nm. Non va escluso, infine, il possibile rilascio del Grecale in una variante completamente elettrica. Insomma, dopo avere soddisfatto gli occhi, teniamo anche le orecchie aperte!

A proposito di EV, Alfa Romeo ha confermato l’arrivo di un crossover 100% elettrico.