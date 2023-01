Maserati GranTurismo Trofeo PrimaSerie: un'edizione limitata per il 75° anniversario

Ad ottobre Maserati ha presentato la nuova GranTurismo, annunciando che ci sarebbe stata anche una versione speciale per il lancio del modello. A pochi mesi di distanza dal reveal, Maserati ha svelato la GranTurismo Trofeo PrimaSerie, un’edizione limitata che celebra il lancio del modello e soprattutto il suo 75° anniversario.

La nuova GranTurismo infatti è soltanto l’ultimo modello di una serie di vetture che hanno preso vita 75 anni fa, e oggi vengono onorate con questa edizione limitata che, come suggerisce il nome, nasce sulla variante più sportiva del modello, ovvero la Trofeo.

La GranTurismo PrimaSerie 75th Anniversary Edition verrà prodotta in soli 75 esemplari, e sarà disponibile con due differenti combinazioni cromatiche: la prima sfoggia la carrozzeria in tinta Grigio Lamiera opaca con diversi elementi in tinta rossa all’esterno come all’interno dell’abitacolo, mentre la seconda è vestita in tinta Nero Scarabeo opaca a contrasto con elementi in Mint Green.

Le parti colorate si trovano sui cerchioni - con al centro il logo 75° anniversario -, sulla fiancata dove campeggia la denominazione del modello, e in genere su tutti i loghi del costruttore. All’interno invece la tinta caratterizza il logo 75 ricamato sui sedili e tutte le altre cuciture presenti sui preziosi rivestimenti (Maserati ha svelato gli interni della GranTurismo). Comune ad entrambe le versioni, ci sono poi una serie di elementi in fibra di carbonio, dalle prese d’aria anteriori al diffusore posteriore.

In termini di performance invece l’auto resta fedele alla GranTurismo Trofeo, sotto al cofano troviamo dunque lo stesso motore Nettuno V6 da 3.0 litri, un twin-turbo capace di 550 CV e 650 Nm di coppia, che scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi fino a toccare i 320 km/h. Il prezzo della PrimaSerie 75th Anniversary Edition non è noto, ma sarà indubbiamente superiore ai 226.200 euro della GranTurismo Trofeo standard.