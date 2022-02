Maserati GranTurismo si mostra nelle prime foto spia, che design!

Dopo la pubblicazione invernale di un video di test della futura Maserati GranTurismo, in rete sono apparse grazie ai colleghi di Motor1 nuove foto spia della GranTurismo stessa provata sulla neve. Ecco come appare la vettura nel contesto degli ultimi test.

Nonostante la dotazione di un rivestimento pesante per camuffare le linee chiave della vettura, dalle foto scattate da Motor1 si riesce a intuire qualche dettaglio ulteriore che prima non era noto, complice la rimozione della mimetica su griglia anteriore e fari: pertanto, si vedono le luci verticali assieme alla classica griglia Maserati con annesso logo centrale e apertura nella griglia inferiore con prese d’aria ai fianchi.

Allo stesso modo, posteriormente si nota la presenza di fanali sottili collegati da una striscia cromata alquanto piacevole da vedere, mentre non risultano esserci importanti aggiornamenti alla parte inferiore. Gli interni non sono invece ancora stati immortalati; tuttavia, si prevede la implementazione di un comparto infotainment di ultima generazione con quadro digitale e altre, ulteriori migliorie. Infine, sotto il cofano dovrebbe trovarsi il classico motore Nettuno V6 biturbo da 621 cavalli visto nell’MC20, solamente con una potenza leggermente inferiore per la GranTurismo. Consigliamo, però, di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

