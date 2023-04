Maserati GranTurismo e Milano Design Week: un mare di novità

Maserati porterà alla Milano Design Week 2023 tre versioni uniche della GranTurismo: due esemplari reali e un’interpretazione virtuale. Le speciali vetture sono state realizzate appositamente per l’evento internazionale che si terrà nel capoluogo Lombardo dal 17 al 23 aprile.

La caleidoscopica Maserati GranTurismo One Off Prisma è un omaggio alla storia del marchio. Le quattordici diverse tinte che ne compongono la livrea derivano da veicoli leggendari: sono stati utilizzati ad esempio l’Amaranto della Maserati A6 1.500 del 1947 e l’Oro Longchamps della Maserati Khamsin del 1973. Un’occhiata più attenta alla carrozzeria fa scoprire il dettaglio più originale: 8.500 lettere applicate a mano compongono i nomi dei modelli storici Maserati, fungendo da sfumatura atta ad amalgamare le diverse parti di carrozzeria.

A differenza della Prisma, equipaggiata col V6 Nettuno, la Maserati GranTurismo One Off Luce è elettrica. L’esemplare è una “dichiarazione di innovazione e sostenibilità”. La carrozzeria è totalmente cromata ed è impreziosita da un motivo dinamico inciso a laser. Anche gli interni - già stratosferici nella GranTurismo "base" - non rinunciano a particolari giochi di luce, grazie all’adozione dell’Econyl, una fibra sintetica generata dal nylon riciclato. Alla Design Week sarà presentata anche una particolare GranTurismo digitale realizzata da Hiroshi Fujiwara, artista giapponese tra i pionieri della streetwear.

Maserati sfrutterà l’occasione per mostrare l’edizione a tiratura limitata GranTurismo Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary. Realizzata in quattro esclusive configurazioni - termica Grigio Lamiera e Nero Cometa o elettrica Rame Folgore e Blu Inchiostro - per un totale di 300 esemplari.