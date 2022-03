Maserati GranTurismo elettrica avvistata sulla neve: che design aggressivo!

A poco meno di un mese dall’avvistamento della nuova Maserati GranTurismo, le solite spie del mondo automotive sono riuscite a ottenere nuove immagini della GranTurismo elettrica, altra variante che accompagnerà le versioni benzina e ibrida. Ecco a voi le fotografie scattate in queste ore.

Grazie ai colleghi di InsideEVs abbiamo accesso ad alcune foto particolarmente interessanti che ci svelano le scelte di design adottate dalla casa nata a Bologna. Evidente è l’assenza di scarichi e tappo del serbatoio a vista, mentre le ruote sembrerebbero avere un design leggermente diverso. Al contempo, le prese d’aria più piccole sul paraurti anteriore in dotazione al prototipo dovrebbero servire come raffreddamento ai freni.

La mimetica in dotazione non ci consente di ottenere grandi informazioni dagli scatti, ma i pochi indizi più evidenti ci permettono di comprendere come Maserati intenda applicare alcune modifiche alla vettura rendendola più unica, ben distinguibile dalle controparti a benzina e ibrida.

Il propulsore in dotazione quale sarà? Anche qui non ci sono particolari dettagli noti alla stampa, eccetto per indiscrezioni secondo cui la versione EV dovrebbe essere la più potente delle tre, arrivando anche a circa 700 cavalli. Consigliamo tuttavia di prendere questi rumor con le pinze, in attesa del suo debutto internazionale previsto per i prossimi mesi.

Nel mentre, anche la Maserati Grecale 2022 si è mostrata nel suo splendore in vista del lancio del 22 marzo 2022.