La nuova Maserati GranTurismo è stata avvistata sulle strade italiane

Maserati sta sviluppando già da tempo quella che sarà l'erede della GranTurismo, e fino ad oggi gli avvistamenti di prototipi in fase di test non sono mancati. Questa volta a beccarne uno in circolazione è stato Walter Vayr, che ha pubblicato tutto il materiale a sua disposizione sulla pagina Facebook in calce.

Comparando gli scatti più recenti a quelli più datati notiamo che il team non ha rimosso assolutamente nulla al materiale di camuffamento impiegato negli ultimi mesi, ma in ogni caso il fatto che si tratti di una GranTurismo è indiscutibile. I grossi passaruota anteriori, l'ampia griglia frontale e i quattro scarichi veri al retrotreno si notano benissimo.

Di difficile intuizione sono invece le linee dei fari posteriori e tutte le aree che si trovano intorno al lunotto, e da parte nostra speriamo che nelle prossime settimane apprenderemo di più sulle vere forme della lussuosa ammiraglia italiana.

Essa farà uso di un powertrain nuovo di zecca del quale, ancora una volta, non abbiamo tanti dettagli. Ora come ora le voci di corridoio spingono verso l'impiego dell'unità che muove la velocissima MC20 appena andata sold out negli Stati Uniti. Stiamo parlando dello straordinario propulsore Nettuno, che gode di un rapporto tra potenza e peso da record: la leggerissima unità manda sull'asfalto ben 630 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia, ma per l'integrazione sulla GranTurismo potrebbe essere parzialmente modificato.

Un altro elemento parecchio interessante è il seguente: la casa del Tridente ha già confermato che la GranTurismo rappresenterà il primo modello a godere di una versione completamente elettrica. E' chiaro che, rispetto alla macchina con motore termico, il team di sviluppo apporterà modifiche gigantesche, ma l'output dovrebbe comunque aggirarsi sui 600 cavalli.



