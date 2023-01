La Maserati Ghibli Trofeo V8 sfreccia a velocità folla sulle autostrade tedesche

Una Maserati Ghibli Trofeo V8 è la protagonista di un recente video pubblicato online mentre sfreccia sull'Autobahn, l'autostrada tedesca, a velocità sostenuta. Nel filmato si vede il bolide italiano raggiungere l'incredibile velocità di 278 km/h.

La Ghibli Trofeo V8 non è riuscita a fare meglio della Maserati Grecale, recentemente filmata a 294 km/h, ma la velocità raggiunta resta comunque sorprendente, forte di un potentissimo motore biturbo da 3,8 litri proveniente dalla Ferrari, e in grado di erogare una potenza di ben 580 cavalli e 729 Newton-metri di coppia.

Si tratta di una sportiva decisamente interessante, nulla a che vedere con la Maserati MC20 di Mansory da 720 cavalli ma comunque una fuoriserie che non ha nulla da invidiare a molte sue colleghe. La Maserati Ghibli Trofeo V8 ha infatti un'accelerazione che le permette di toccare quota 100 km/h nel giro di soli 4,3 secondi e secondo l'azienda la sua velocità massima è di 326 km/h che però il collaudatore non è riuscito a raggiungere.

Si tratta dell'ultimo modello di Maserati Ghibli con motore a combustione, visto che l'idea dell'azienda è quella di passare all'elettrico, a cominciare dalla nuova gamma Folgore che sarà appunto full electric. Sarà così sostituita dal 2024 da un modello più piccolo, a passo corto, anche se a riguardo vi sono pochissime informazioni ufficiali. Si sa con certezza che l'impegno del marchio è quello di vendere solo veicoli elettrici a partire dal 2030, fra sette anni, così come da strategia redatta da Stellantis.

In attesa di ulteriori sviluppi, godiamoci il rombo della splendida Maserati Ghibli V8 sfrecciare sulle autostrade tedesche dove non esistono limiti di velocità. Proprio per questo il collaudatore ha potuto pigiare il piede sull'acceleratore con l'intento di spremere fino in fondo il motore della sua “belva”, cosa che purtroppo non gli è riuscita.