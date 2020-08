Le Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo debuttano col V8 Ferrari

Maserati ha appena espanso la propria gamma annunciando nuovi e interessanti modelli: stiamo parlando delle varianti Trofeo per la Ghibli e per la Quattroporte.

Entrambi le vetture andranno a posizionarsi al top dell'offerta, poiché montano il poderoso V8 bi-turbo da 3,8 litri made in Ferrari. Il propulsore è sviluppato e costruito interamente a Maranello e, se questo non è sinonimo di qualità, non sappiamo cosa possa esserlo.

In pratica sia Ghibli che Quattroporte vanno ad affiancarsi alla Levante Trofeo, la quale già dal 2018 fa uso della tecnologia del Cavallino Rampante. Stiamo parlando di una unità da 588 cavalli di potenza erogati a 6.250 giri al minuto e da 730 Nm di coppia. Tutta l'esuberanza viene scaricata verso le ruote posteriori e successivamente sull'asfalto da un cambio ZF automatico a otto rapporti, abbinato a un differenziale autobloccante. Secondo i dati ufficiali, grazie ad essa la Ghibli Trofeo sarà capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,3 secondi, mentre la Quattroporte Trofeo impiegherà 4,5 secondi. I due modelli condividono però la medesima velocità massimale: 326 chilometri all'ora.

Gli elementi in comune non finiscono qui, poiché tutte e due le macchine faranno uso di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e di sospensioni posteriori multi-link, legate a molle adattive Skyhook e a barre anti-rollio. A provvedere ad una partenza fluida e pulita penserà invece il Launch control, mentre gli scarichi si faranno sentire particolarmente nella modalità di guida denominata "Corsa".

Il breve video in alto è un vero toccasana per ogni appassionato di auto, e vi consigliamo quindi di guardarlo anche per i dettagli che fornisce. Per concludere invece vi informiamo circa la direzione futura relativa alla casa del Tridente: Maserati sta puntando fortemente sull'elettrificazione estensiva della gamma e, mentre i primi modelli completamente elettrici arriveranno tra molto tempo, è già tra noi la Maserati Ghibli Hybrid.