Maserati Ghibli Hybrid Love Audacius: debutta il modello porpora in ediziona limitata

Nel corso del 2020 Maserati ha annunciato importanti piani di elettrificazione della gamma di veicoli proprietari, i quali porteranno il brand italiano a diventare completamente elettrico in pochi anni. Il processo è iniziato dalla Maserati Ghibli Hybrid che, come dice suggerisce il nome, attua una sinergia fra motore termico ed elettrico.

Adesso Maserati ha deciso di avviare una partnership con il marchio cinese della moda CANOTWAIT_ per svelare al pubblico la sua stilosa Ghibli Hybrid Love Audacious che, come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alle immagini in fondo alla pagina, gode di una carrozzeria con tonalità sicuramente distintive.

Venuta fuori dal programma di personalizzazioni denominato Fuoriserie, la nuova Ghibli Hybrid in edizione limitata guadagna una verniciatura in Digital Aurora, che espone "un miscuglio tra un viola bruciato e deciso e dettagli in tinte blu rilassanti e calmanti." Si tratta di un'estetica che vuole richiamare l'alba e le magiche luci dell'aurora.

All'atto pratico la vernice è composta di tre differenti strati, che risultano in un aspetto lucido interpretabile come un "effetto digitale che cavalca l'attuale trend Phigital." Maserati ha poi aggiunto che l'estetica violetta aggiunge "un tocco leggero come una piuma, fatto di mistero e rarità."

Insomma, la sofisticatezza raggiunta con la sinergia tra il brand italiano e quello cinese è innegabile, e in effetti gli inserti in blu delle prese d'aria laterali e delle pinze frenanti si abbinano perfettamente alla carrozzeria e ai grossi cerchi da 20 pollici in colorazione Dark Miron.

Sia Maserati che CANOTWAIT_ hanno dichiarato che la Ghibli Hybrid Love Audacious verrà prodotta in soli otto esemplari ed è indirizzata esclusivamente al pubblico cinese. A ogni modo ognuna di queste vetture andrà a montare il solito quattro cilindri in linea da 2,0 litri, che lavora in sinergia con un motore elettrico a 48 volt. L'output complessivo ammonta pertanto a 330 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia, che spediscono la sportiva da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e fino ai 255 km/h di velocità massima.

Nel frattempo il brand di Modena ha appena commercializzato la rapidissima Maserati MC20, che promette grandi performance scaturite da un ottimo V6 twin-turbo: ecco un esemplare mentre accelera con launch control. A breve invece i clienti potranno buttarsi su un nuovo SUV sportivo: il Maserati Grecale immortalato in recenti foto spia.