Maserati Ghibli Hybrid: ecco la data di presentazione del bolide elettrificato

Oramai Maserati è pronta al grande passo. L'elettrificazione totale della gamma di veicoli del brand italiano si svolge dietro le quinte già da molti mesi, ma adesso abbiamo finalmente una data per la presentazione del primo bolide elettrificato della casa del Tridente.

Il debutto della Maserati Ghibli Hybrid è stato fissato al prossimo 15 di luglio, e si svolgerà in modo completamente digitale sul sito ufficiale del produttore di auto. Al momento non sappiamo molto sulla vettura, ma di sicuro si mostrerà con modifiche parziali sia all'anteriore che al retrotreno, con un immancabile ampio display per l'infotainment, un quadro degli strumenti digitale e numerosi optional in ogni comparto.

"Il mondo naturale è pieno di momenti dove una singola scintilla si evolve in qualcosa di nuovo, un istante dove l'ibridazione agisce come catalizzatrice del cambiamento, ed elementi divergenti si scontrano e si combinano; si incontrano e si mescolano; si avvicinano e si evolvono; danno vita a qualcosa di migliore." Questa è la dichiarazione in merito che Maserati ha rilasciato alcuni giorni fa.

"Da questa stessa ispirazione deriva la nuovissima Ghibli Hybrid: la prima di una linea di nuovi veicoli che faranno da avanguardia alla nuova era di Maserati." Insomma, il marchio italiano è assolutamente deciso. La direzione è ormai già stata scelta, e soltanto col tempo vedremo rivelate tutte le carte ancora nascoste.

A ogni modo, l'attuale generazione di Ghibli è in produzione dall'ormai lontano 2013, ed ha assolutamente bisogno di un aggiornamento importante in molte aree. Le rivali Mercedes, BMW e Audi dello stesso segmento nel frattempo l'hanno superata sia per tecnologia a bordo sia per altri aspetti, ma adesso ci si attende una ribalta.

Secondo i rumors la Ghibli ibrida monterà un powertrain modesto nelle dimensioni ma continuo nell'erogazione, il quale è incarnato da un quattro cilindri da 2,0 litri in accoppiata con una unità elettrica. L'output totale dovrebbe attestarsi sui 325 cavalli di potenza, ma per esser certi dovremo attendere un mese esatto.

Ancora più imminente è la Maserati MC20, una vettura ad alimentazione tradizionale mostrata dalla casa automobilistica in nuove e interessanti immagini: date un'occhiata. In chiusura vi rimandiamo al suggestivo teaser della Ghibli Hybrid condiviso dal brand alcuni giorni fa.