Maserati Ghibli Hybrid: per l'attesissima sportiva arriva un nuovo teaser

Maserati ormai è pronta alla sua rivoluzione interna: dietro le quindi la casa automobilistica italiana ha investito cifre spropositate per immettersi sul sentiero dell'elettrificazione estensiva della propria gamma e, tra meno di un mese, vedremo il primo frutto di questi sforzi.

Il brand del Tridente, all'incirca due settimane fa, pubblicò un breve ma interessante spot su quella che sarà la sua prima vettura ibrida: la Maserati Ghibli Hybrid. Questo mostrava un fulmine nell'atto di abbattersi sul quartier generale della compagnia andando a inondare di energia elettrica l'edificio.

Il teaser pubblicato su YouTube alcune ore fa, e visibile in alto, pare essere una conseguenza del primo, e mette pertanto davanti agli occhi degli astanti logo e scritta "Maserati", i quali esplodono di elettricità lasciando il posto a caratteri metallici che indicano la data del reveal ufficiale: il 15 luglio 2020.

In realtà questo non aggiunge alcuna informazione sconosciuta, anche perché il giorno della presentazione era già stato scelto. Sulla Ghibli Hybrid al momento non sappiamo molto, ma di sicuro rappresenterà un refresh di metà generazione, a distanza di sette anni dal debutto del modello. Ci si aspetta quindi, dall'accogliente abitacolo, un sistema di infotainment al passo coi tempi con tanto di grosso display touchscreen, Apple CarPlay e Android Auto. Indispensabile inoltre la presenza della guida autonoma di Livello 2 e di altre feature di assistenza alla guida.

Per quanto concerne l'estetica invece, le modifiche potrebbero risultare meno sostanziali, in quanto la fiancata dovrebbe restare praticamente intonsa, mentre cambiamenti di maggiore entità riguarderanno paraurti anteriore e posteriore. I rumors sulla propulsione parlano infine di un quattro cilindri da 2,0 litri in sinergia con una unità elettrica di medie dimensioni. La potenza complessiva potrebbe aggirarsi intorno ai 325 cavalli, ma per le certezze in questo senso non ci resta che aspettare.

Una presunta concernente i futuri veicoli elettrici di Maserati, suggerirebbe poi l'arrivo delle nuove generazioni di GranTurismo, GranCabrio, Levante e Quattroporte entro il 2023, ma una nuova generazione di Ghibli non viene mai citata, a lasciar intendere che questo modello in arrivo resterà sul mercato almeno fino al 2024.

Per chiudere restando in Maserati, vi rimandiamo ad un altro prodotto di imminente arrivo: la piccola ma agguerrita MC20 mostrata di recente tramite alcune immagini ufficiali.