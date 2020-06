La Maserati Ghibli elettrificata sta arrivando: ecco il primo teaser

Maserati, ormai già da molti mesi, sta attraversando un periodo di profonda rivoluzione interna, la quale porterà nella pratica all'elettrificazione di gran parte della gamma di modelli proprietari, e che comincerà già tra pochi mesi a manifestare i primi frutti.

Il primo in assoluto verrà rappresentato dalla Maserati Ghibli Hybrid, per la quale la casa automobilistica italiana ha già cominciato ad accendere i motori con un breve teaser visibile in calce alla pagina. In quei pochi secondi è possibile vedere un potentissimo fulmine che colpisce il Tridente, simbolo della compagnia, posizionato sul quartier generale del marchio. Per nostra sfortuna però, non si lascia intravvedere nemmeno per un istante la vettura in sé e per sé.

Originariamente Maserati aveva in programma un reveal completo per il Salone di Pechino 2020, il quale si sarebbe svolto lo scorso aprile nel caso in cui il Coronavirus avesse deciso di non manifestarsi. Allo stato attuale sappiamo soltanto che la berlina di lusso farà uso di un sistema di motorizzazione plug-in hybrid.

Dai rumors condivisi da altre testate dovremmo aspettarci anche un parziale restyling delle forme che già conosciamo, le quali includono una pesante rivisitazione del cofano. Anche all'interno dell'abitacolo ci saranno delle modifiche, atte principalmente a inserire un sistema di infotainment più ampio e al passo coi tempi, senza tralasciare un quadro strumenti digitale.

C'è anche da dire che il teaser non annuncia neanche la data del reveal della Ghibli ibrida ma, essendo inizialmente previsto per il mese di aprile, ci aspettiamo che l'evento digitale possa non essere molto lontano. Lo sviluppo in pratica è quasi finito, e quindi l'ultimo passo per Maserati sarà proprio quello di comunicare al meglio, a tutto il mondo, la propria creatura.

A seguire la Ghibli ci saranno tanti altri prodotti elettrici, i quali nasceranno da pesanti investimenti fatti su vari stabilimenti sul territorio italiano. Tra qualche anno sostanzialmente Maserati dovrebbe sfornare per gran parte auto elettriche, ma siamo sicuri che non mancheranno sorprese come la misteriosa Maserati MC20 che ancora non vuole saperne di mostrarsi.