La Maserati Ghibli sta per andare in pensione: l'addio nel 2024

Maserati ha parlato più volte del suo futuro e in particolare dei modelli Folgore, ossia le declinazioni elettriche che diventeranno poi la normalità. Ogni volta si faceva riferimento ai vari modelli presenti in gamma ma ne mancava sempre uno all’appello: la Ghibli. La quattro porte più piccola di Maserati infatti andrà in pensione nel 2024.

La conferma arriva da Grant Barling, general manager di Maserati per l’Australia, che hai microfoni di Drive ha annunciato l’imminente addio, che avverrà appunto tra due anni. Inoltre, sembra che la Ghibli non avrà un’erede, verrà invece sostituita dalla nuova Quattroporte, che sarà più piccola rispetto al modello attuale, andando quindi a coprire lo spazio che oggi è occupato da due modelli.

"Il piano a lungo termine è che la Ghibli venga sostituita con la Quattroporte. Il piano è che la Ghibli e la Quattroporte diventino una cosa sola. Quindi la Quattroporte diventerà un modello a passo corto con le dimensioni della Ghibli, ma chiamato Quattroporte. Ad essere onesti, il segmento delle auto grandi è sceso parecchio”.

E quello della Ghibli non sarà l’unico addio: il general manager infatti ha comunicato che sparirà anche il motore V8 twin-turbo da 3.8 litri di derivazione Ferrari utilizzato sulla versioni Trofeo di Ghibli, Levante e Quattroporte, una scelta tutto sommato scontata tenendo conto che Maserati ha sviluppato il V6 Nettuno che ha debuttato sulla MC20.