Maserati Fuoriserie va in vacanza con un teaser spettacolare: la Project Rekall è reale

Il reparto Maserati Fuoriserie è il luogo dove avvengono le magie sulle vetture del tridente. Da qui escono le vetture più speciali, tagliate su misura del cliente come un abito di alta sartoria - questa è la Levante dello Chef Bottura ad esempio - e da qui uscirà anche la Project Rekall, una restomod one-off che reinterpreta un classico Maserati.

Maserati la sta svelando piano piano, sapendo che sotto al velo c’è qualcosa di veramente seducente, ma questa volta, senza sbilanciarsi, lascerà molti a bocca aperta. Prima dello stop estivo, come recita il post su Instagram, il reparto Fuoriserie ci sconvolge la giornata con un teaser trailer che mostra la vettura diventata realtà, dopo i numerosi bozzetti e render.

La Project Rekall è infatti una reinterpretazione in chiave moderna della Maserati Biturbo, e in particolare della Shamal, la versione più piccante dell’epoca che prendeva il nome dal vento della Mesopotamia, e che metteva i muscoli in bella mostra a livello estetico ma anche tecnico, con un motore 3.2 litri V6 da 326 CV che le permetteva di raggiungere i 270 km/h, il tutto abbinato ad un cambio a 6 rapporti della Getrag.

Il teaser del reparto Fuoriserie (che potete vedere in fondo all'articolo) per il momento vuole solo ammagliarci, quindi non sappiamo ancora nulla su quanto si celi sotto al cofano. Potrebbe esserci il nuovo motore V6 Nettuno preso in prestito dalla sorella MC20, oppure potrebbe tornare proiettata al futuro, con un motore totalmente elettrico.

Esteticamente però ha tutte le carte in regola per lasciare il segno, mostrandosi ancor più muscolosa della vettura da cui deriva. Il design è chiaramente riconducibile alla Shamal, come è giusto che sia quando si parla di restomod, ma sembra che in tutti questi anni abbia fatto largo uso di anabolizzanti a giudicare da quanto si è allargata. L’aggiunta dei gruppi ottici a LED le dona anche un look che la renderebbero un mezzo perfetto anche nella Night City di Cyberpunk 2077.

Sono ancora tanti i dettagli da svelare su quest’incredibile pezzo di ingegneria, ma purtroppo se ne riparla dopo la pausa estiva.