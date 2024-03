Maserati, nella fabbrica 'abbandonata' di Grugliasco è rimasta in vetrina una Quattroporte

Il programma di Rai Tre, Presa Diretta, ha fatto un viaggio nel sistema automotive italiano, sottolineando come il settore sia stato notevolmente ridimensionato negli ultimi anni. Simbolo di quanto sia accaduto è la storica fabbrica di Grugliasco dove si costruivano le Maserati fino a poco tempo fa.

Lo scorso mese di novembre è apparso un annuncio su Immobiliare.it, 'Vendesi la fabbrica Maserati di Grugliasco', e oggi quello che doveva essere il polo di lusso dell'automotive di FCA, è in disuso in attesa che arrivi qualche acquirente che lo compri.

“Andiamo a vedere gli stabilimenti di Maserati – commenta il giornalista di Presa Diretta - il fiore all'occhiello del polo del lusso voluto da Marchionne, quello su cui si sarebbe dovuto basare la rinascita di Fiat Chrysler a Torino e che oggi è in queste condizioni”.

Il plant di Grugliasco appare ovviamente in disuso, non ancora segnato dal tempo visto che la messa in vendita è scattata solo pochi mesi fa, ma comunque una presenza spettrale rispetto all'attività che ferveva al suo interno fino a pochi anni fa.

Come una presenza minacciosa, o forse un ultimo baluardo quasi ad allontanare potenziali acquirenti, vi si trova al suo interno ancora una Maserati, visibile chiaramente dalla vetrina. “E' la Maserati Quattroporte – spiega Edi Lazzi, segretario generale Fiom Cgil Torino - penso sia il primo modello che hanno fatto, tanto è vero che ci dovrebbero essere anche le firme degli operai. Cosa è successo? E' successo che hanno deciso che era uno stabilimento di troppo – racconta ancora il sindacalista - hanno trasferito le poche produzioni rimaste a Mirafiori e tutti i lavoratori rimasti a Mirafiori. Quanta gente ci lavorava? Siamo arrivati anche a 2.500”.

Lazzi aggiunge e conclude: “Abbiamo visto chiudere centinaia di imprese, ne abbiamo quantificate 370 solo nel settore metalmeccanico, persone che hanno perso il posto di lavoro e che ancora oggi stanno facendo cassa integrazione, sembra che il film non si fermi, questo film dell'orrore non si ferma mai”.

Il servizio si chiude con il giornalista di Presa Diretta che chiosa: “Lo stabilimento Maserati è stato messo in vendita da Stellantis su Immobiliare.it come fosse un edificio qualsiasi e non uno degli insediamenti industriali fra i più importanti dell'automotive italiana”. Maserati viene da un 2023 molto critico in quanto a produzioni, e per il momento le prospettive per il 2024 non sembrano rosee.

