Addio al rombo Maserati: il brand elettrificherà tutta la gamma entro il 2025

Mentre Maserati si sta preparando ad offrire il suo SUV Grecaleattraverso una motorizzazione sia a combustione interna che ibrida, adesso sappiamo che il produttore si è posto l'obiettivo di elettrificare completamente la propria gamma di veicoli entro i prossimi cinque anni.

Il CEO della casa di Modena, Davide Grasso, ci ha offerto il suo punto di vista nel merito nel corso di questa settimana, affermando che entro il 2025 tutti i modelli proprietari saranno ibridi o completamente elettrici. A riportarlo è l'agenzia Reuters. "I nuovi modelli di Gran Turismo e Gran Cabrio saranno anch'essi elettrificati, pertanto tutta la nostra gamma verrà elettrificata nei prossimi cinque anni." Queste le specifiche parole di Grasso.

Al momento sappiamo già che il Grecale rappresenterà il primo modello completamente elettrico del marchio del Tridente. Questa variante EV è attesa per il 2022, quando andrà a competere con vetture già affermatesi come la Audi e-tron (ottimo successo di vendite) e la Mercedes-Benz EQC. Oltretutto anche Levante e Quattroporte saranno senza alcun dubbio rimpiazzate, ma ciò avverrà nel 2023 o 2024.

La recentissima Maserati MC20 invece va a posizionarsi proprio nel mezzo di questa strategia poiché, grazie a un'estetica già mostrata al pubblico, serve a indicare agli appassionati il sentiero estetico che il brand prenderà da qui a breve, almeno per quanto concerne le forme del muso. "Il muso della MC20, con la griglia posizionata in basso e i fari nella parte alta della fascia, rappresenta il nostro nuovo linguaggio di design." A confermarlo è stato Klaus Busse, il leader del design Maserati.

Le Maserati del futuro quindi saranno facilmente distinguibili dalla forma e dalla posizione dei fari a LED diurni, e soprattutto per la loro prominente griglia frontale. Questo però non significa che modelli come Quattroporte o Ghibli andranno a rassomigliarle in modo estremo, e potranno quindi differenziarsi tenendo con sé parte delle forme tradizionali.



Prima di mandarvi a "giocare" con il configuratore online della splendida Maserati MC20 vogliamo indicarvi la presentazione del brand "Folgore": la strategia del Tridente è molto chiara, e passerà innegabilmente attraverso un periodo di reinterpretazione del brand e di ingenti investimenti per la inevitabile conversione delle linee produttive.