Maserati conferma la MC20 elettrica nel 2025: i nuovi piani del Tridente

Grandi cambiamenti in arrivo in casa Maserati, del resto dopo la recente cassa integrazione negli impianti Stellantis di Modena qualcosa doveva muoversi obbligatoriamente. Il marchio ha confermato l’arrivo della MC20 elettrica nel 2025; importanti novità anche per la Quattroporte a zero emissioni.

Maserati ha svelato il suo nuovo piano strategico, guardando sostanzialmente all’elettrificazione più pura. Dal punto di vista dello sviluppo non cambia nulla: “Ogni nuovo modello sarà al 100% disegnato, sviluppato e prodotto in Italia”, dunque su questo fronte pochi dubbi - e siamo contenti di leggere ciò. Tuttavia gli amanti dei motori termici dovranno trovare una loro pace interiore: “Produrremo nuovi veicoli con l’elettrificazione in mente, cercando di soddisfare le aspirazioni dei nostri clienti”.

Quali sono, dunque, i modelli in programma presso la Casa del Tridente? Alla Grecale Folgore e alla GranTurismo Folgore, vetture elettriche di alta fascia già disponibili in Europa, si aggiungerà la GranCabrio Folgore entro la fine di quest’anno. Nel 2025, invece, farà il suo ingresso in gamma la nuova MC20 Folgore, mentre nel 2027 vedremo un grande crossover elettrico di Segmento E. Gran finale nel 2028, con la presentazione della nuova Quattroporte EV.

L’attuale impianto di Modena sarà fondamentale per la transizione, stanno infatti per arrivare nuovi investimenti e macchinari; la fabbrica ospiterà anche un Atelier del Programma di Personalizzazione Fuoriserie, grazie al quale si potranno personalizzare le auto create “su misura”.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha detto senza mezzi termini: “Guidati dal nostro cuore modenese, stiamo avanzando a pieno regime per guidare il cambiamento verso l’elettrificazione, con la versione 100% elettrica di due dei nostri modelli iconici già in commercio e un altro modello in arrivo quest’anno. Offriremo ai nostri affezionati clienti le Maserati più potenti di sempre, spingendoci oltre i confini del piacere di guida, in una nuova era. Con la nostra visione e il nostro piano strategico a lungo termine vogliamo lasciare un segno nel mondo del lusso grazie all’eccellenza manifatturiera italiana, puntando costantemente su una qualità distintiva e costruendo il nostro futuro con un modello di business dedicato, per garantire ai clienti i prodotti migliori che riflettono i valori della Casa del Tridente.”