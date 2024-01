Maserati, cassa integrazione a Modena, sindacalisti: 'Calo dell'MC20, vogliamo chiarezza'

Il 2023 di Maserati è stato molto critico e lo dicono i dati ufficiali riguardanti il totale delle vetture del tridente prodotte nel corso dell'anno da poco conclusosi.

E il 2024 non sembra essere iniziato nel modo giusto per lo stabilimento di Modena dove si produce la splendida supercar MC20. Oltre all'ultima settimana di gennaio in cassa integrazione, come riferisce il Corriere della Sera, è stato aggiunto anche il periodo 5-17 febbraio.

Si tratta di 220 lavoratori interessati fra operai e impiegati, ed è la prima volta dal 2021 che si utilizzano gli ammortizzatori sociali nel sito di via Ciro Menotti, da quando cioè è stata lanciata la MC20, auto dal sound sontuoso.

«Chiediamo di definire i contorni della crisi delle vendite che non può essere attribuita unicamente al calo del mercato cinese», sono le parole di Alberto Zanetti dalla Uilm, sollecitando quindi dei programmi più chiari per quanto riguarda le intenzioni di Stellantis.

«Il tridente Maserati è Modena – ha aggiunto Alessandro Gamba, segretario generale aggiunto Fim Cisl Emilia Centrale - per questo Fim Cisl insieme a tutta la città e le sue istituzioni seguono con grande preoccupazione la vicenda. Chiediamo chiarezza, perché i dati ci dicono che il polo di Modena ha centrato tutti gli obiettivi di produzione negli ultimi due anni. La sua esistenza non è in pericolo, ma c’è un calo importante degli ordini per il modello Mc20. Per questo verificheremo senza sconti che il piano industriale per i nuovi modelli procedano chiudendo questa fase di riorganizzazione. Maserati deve continuare ad investire senza sosta sulla qualità del suo brand».

I vertici Stellantis, secondo quanto scrive il Corriere e stando a quanto lamentano i sindacati, avrebbero quindi congelato gli investimenti preferendo fare ricorso alla cassa integrazione. A pesare è in particolare il rinvio dell'Atelier, il programma per personalizzare le auto, che era atteso a fine anno scorso ma che a questo punto verrà introdotto solo alla fine dell'anno corrente. Infine, restano le incertezze in merito al nuovo modello in produzione a partire dalla prossima estate.