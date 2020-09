Maserati annuncia la sua Grecale: un nuovo crossover compatto

Nel corso degli ultimi giorni Maserati si è posta sotto i riflettori e non ne vuole sapere di spostarsi. Dopo la presentazione della magnifica MC20, una sportiva dotata di tecnologie derivate direttamente dalla Formula 1, il Tridente ha annunciato una nuova vettura.

Si chiamerà Grecale, e andrà a scontrarsi coi SUV di dimensioni compatte come la Porsche Macan o la BMW X3. In pratica sarà leggermente più piccola della Maserati Levante, e probabilmente arriverà sul mercato con un prezzo relativamente aggressivo. Il nome deriva da un vento mediterraneo piuttosto freddo che soffia da nord-est, ed è una pratica assolutamente comune per il brand, che produce ed ha prodotto modelli denominati Ghibli, Levante, Bora, Merak o Khamsin.

Le informazioni che abbiamo sulla vettura al momento sono poche, ma è fondamentale sapere che verrà costruita presso lo stabilimento FCA di Cassino, dove finora vedono la luce le Giulia e le Stelvio. Insomma, il fatto che andrà a basarsi sulla piattaforma Giorgio che muove anche la Stelvio pare essere quasi certa, e dal punto di vista delle performance questa è un'ottima notizia.

Infatti la Stelvio Quadrifoglio è uno dei migliori crossover al mondo in quanto piacevolezza al volante, e adesso che Maserati ha presentato il suo V6 denominato Nettuno, le speranze volano davvero in alto: secondo il Tridente la "Grecale è destinata a giocare un ruolo chiave per il marchio."

La nostra attesa quindi si fa ansiosa ma, in attesa della presentazione ufficiale, dovremo accontentarci della silhouette che potete vedere in fondo alla pagina. In conclusione vogliamo rimandarvi a delle foto spia scattate pochi giorni fa, le quali ritraevano un piccolo SUV Maserati mascherato da Alfa Romeo: che sia proprio un prototipo della Grecale?