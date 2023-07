La fine di un'era, Maserati dice addio al motore V8: ora spazio al V6 e all'elettrico

Si chiude un'era in casa Maserati. La gloriosa casa del tridente ha annunciato la fine del suo leggendario motore V8, propulsore che è stato montato su centinaia di migliaia di vetture dagli anni '50 ad oggi.

Il saluto giunge in occasione del Goodwood Festival 2023, dove tra le altre è stata svelata la splendida Porsche Vision 357 Speedster, show che chiude definitivamente i battenti oggi dopo lo stop di ieri per via del maltempo.

Durante l'evento, Maserati mostrerà le ultime due vetture dotate di V8 biturbo da 3.8 litri e 580 cavalli, leggasi la Ghibli 334 Ultima e la Levante V8 Ultima. Il motore V8 è montato anche sulle Ghibli, Quattroporte e Levante Trofeo, auto che verranno prodotte per tutto il 2023, quindi commercializzate nel 2024, dopo di che addio per sempre.

I due nuovi modelli sono stati definiti giustamente da Maserati "parte della storia della mobilità" e "un oggetto da collezione per tutti i possessori di un pezzo unico della storia del marchio italiano", tenendo conto che saranno appunto gli ultimi di una lunghissima stirpe cominciata precisamente nel 1959 con la mitica 5000GT e continuata fino ad oggi per un totale di più di 100mila vetture prodotte.

Dopo il V8 Maserati non dirà addio definitivamente ai motori termici, ma il propulsore lascerà spazio ad un V6 biturbo o ad un 4 cilindri benzina (affiancati all'elettrico), quindi dal 2030 spazio solamente al green.

Grandi novità quindi in casa Maserati, senza tralasciare il motorsport, e a riguardo non si può non menzionare la MC20 GT2 presentata di recente in occasione della 24 Ore di Spa.

Nel 2025, invece, arriverà la Levante elettrica che con grande probabilità sarà il SUV più potente al mondo visto che sarà dotato di ben 750 cavalli, più della Purosangue che è al momento la regina della sua classe. Insomma, una rottura dolorosa con il passato, ma un presente e un futuro che appaiono decisamente luminosi.