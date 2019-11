Maserati dice addio alla GranTurismo con la one-off Zéda

Maserati dice ufficialmente addio alla GranTurismo e GranCabrio. La produzione sta per venire interrotta. Per commemorare questa grande auto e celebrare la storia e il futuro del brand, Maserati ha annunciato la one-off Maserati GranTurismo Zèda. Parliamo di un veicolo estremamente speciale, a partire dall'eccentrico look degli esterni.

Blu, nero e poi ancora bianco in un gradiente di colori sfumati. Maserati ha scelto questo strano tripudio di vernice per manifestare la sua attuale fase di transizione verso una nuova epoca.

Sono passati ben 12 anni dal debutto della Maserati GranTurismo che avvenne al Salone dell'Auto di Givevra del 2007. Per la GranCabrio toccò aspettare qualche anno in più: arrivo nel 2009 al Salone dell'Auto di Francoforte. Complessivamente Maserati ha venduto 11.715 GranCabrio e 28.805 GranTurismo.

Zèda, come zeta nel dialetto di Modena. Ad ogni fine segue un nuovo inizio, e se Maserati saluta una delle sue auto di maggior successo, ora si affaccia una nuova epoca per il brand italiano. Nel 2020 arriverà la nuova sportiva, molto probabilmente basata sulla concept Maserati Alfieri. La prima elettrica sportiva del brand.

La Maserati Zèda per il momento non è in vendita, e l'azienda è intenzionata a tenere questo veicolo come auto da esposizione. Probabilmente la vedremo a qualche futuro evento.