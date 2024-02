Con la Maserati a 91 km/h: multa record da 40.000 euro in Svizzera

Si sa, gli svizzeri sono fiscali, precisi, non perdonano nulla. Il rispetto delle regole è insito nel loro DNA e chi sgarra paga solitamente un prezzo molto caro. L’antifona è arrivata anche al conducente di una Maserati multato di 39.000 euro.

37.000 franchi svizzeri, questo il salasso che ha raggiunto il conducente di una Maserati. Fin qui si potrebbe pensare che la potente vettura di fattura italiana sia stata pizzicata a velocità folli, invece il flash dell’autovelox è scattato ad appena 91 km/h. Potrebbe sembrare poco ma su una strada con limite a 60 km/h, poco prima dell’ingresso al tunnel dello Schallberg, non lo è affatto per la Polizia locale.

Certo se venite pizzicati per la prima volta a commettere un’infrazione di questo tipo non vi arrivano certo 39.000 euro di multa a casa: ad aggravare la situazione è stata la recidiva del conducente. L’uomo in questione, infatti, è stato pizzicato già altre volte al di là del limite, inoltre al momento di quest’ultima multa aveva anche una condanna con condizionale ancora pendente, motivo per cui la cifra si è ingigantita in questo modo. E fortuna che il limite di velocità è stato superato solo di 31 km/h, con la Maserati era facile far di molto peggio...

Non è la prima storia di questo tipo che arriva dalla Svizzera, anzi, a fine 2023 un autovelox killer ha incassato quasi 6 milioni di euro in due mesi, dunque se andate oltre confine fate attenzione...