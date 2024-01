Maserati, 2023 molto critico sul fronte produzioni, si spera nell'elettrico: i numeri

Il 2023 non è stato un anno positivo per Maserati e lo testimoniano i numeri rilasciati dal Ferdinano Uliano, Segretario Nazionale Fim Cisl. Nel corso dell'anno che si è chiuso da poco c'è stato un decremento rispetto al 2022 di ben il 49%.

Con riferimento al polo produttivo di Torino, sono state prodotte in totale 8.680 unità con 5 modelli, leggasi Gran Turismo, Gran Cabio, Levante, Ghibli e Quattroporte “Aggiungendo un altro anno negativo alle Maserati prodotte nel Polo Torinese, si è toccato un livello molto critico”, commenta Uliano, ricordando che nel 2017 le produzioni erano state di ben 55mila unità.

Per il 2024 da poco iniziato partiranno le produzioni delle versioni elettriche della Folgore, della GT e della GC, ma Uliano precisa: “Certamente le nuove GT e GC, anche nelle loro versioni elettriche, potranno avere riscontri migliori in termini di volumi, ma crediamo non ci siano le condizioni di supplire allo stop produttivo di Ghibli e Quattroporte e soprattutto non possano saturare, insieme al Suv Levante, la produzione della linea Maserati”.

La Quattroporte full electric entrerà in produzione dal 2025, e secondo il sindacalista è “necessario accelerare e anticipare i tempi della messa in produzione della nuova berlina”. Stando al piano Dare Forward 2030, Stellantis intende incrementare di tre volte il peso delle nuove auto nei segmenti premium e lusso, ma per Uliano è fondamentale che lo si faccia in quel di Mirafiori.

A riguardo viene specificato che: “Oltre alla 500e e ai modelli Maserati, venga assegnato un altro modello su piattaforma full-electric con potenzialità di volumi importanti e non di nicchia, al fine di garantire la missione produttiva di Mirafiori come stabilimento di assemblaggio auto”.

Maserati che viene realizzata anche in quel di Modena, ed in particolare la MC20, presente anche nella versione GT2, sfornata in 1.244 unità nel 2023, in linea con il 2022 e anche per il 2024 si prevedono gli stessi volumi.

Infine per quanto riguarda lo stabilimento di Cassino, si è verificato un incremento su base annua del 27 per cento per la Maserati Grecale, per cui esiste anche la Barbie Edition, per un totale di +3.640 vetture.