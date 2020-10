Mascherina obbligatoria anche in auto? Dipende dai casi

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a una ulteriore impennata della curva dei contagi, seguita da varie restrizioni nazionali e regionali relative agli orari di chiusura dei bar e dei ristoranti, al distanziamento sociale al chiuso e all'aperto e all'obbligo di indossare la mascherina.

All'interno di alcune regioni bisogna indossare i dispositivi di protezione anche all'aperto ma, secondo alcune voci di corridoio, il nuovo Dcpm del Governo estenderà l'obbligo a tutto il territorio italiano. Son in molti quindi a chiedersi se bisognerà rispettare questo provvedimento anche all'interno dell'abitacolo del proprio veicolo, e la sottosegretaria alla Salute del PD Sandra Zampa ci ha tenuto a chiarire la situazione a Rai Radio1.

"Le mascherine non sono previste quando si è lontani dagli altri. Per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se si è in bici, in moto e in aduto da soli o con i propri congiunti." Insomma, una spiegazione piuttosto chiara quella di Zampa: basta indossare la mascherina quando ci si avvicina a persone con le quali non si convive.

"Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all'aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate. Serve un comportamento uniforme in tutto il paese e un messaggio semplice. Non siamo pazzi. La mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine."

Ovviamente ciò implica che potrebbero arrivare sanzioni gli automobilisti i quali vengono beccati a bordo del proprio veicolo senza mascherina e in presenza di amici o conoscenti, ma per avere una certezza definitiva dovremo aspettare ancora qualche giorno.



