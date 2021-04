A marzo 2021 mercato dell'auto a +497% rispetto al nefasto 2020

Il 2020 è stato un anno da dimenticare sotto molti punti di vista, uno di questi è quello automotive, con il mercato crollato a picco soprattutto nei primi mesi dell’anno. Ora il mese di marzo 2021 fa segnare un sonoro +497,2% rispetto allo scorso anno.

Una bella ripresa, una boccata d’aria fresca e pulita per il settore, anche se rispetto al 2019 siamo ancora in flessione: -12,7% rispetto a due anni fa. Il confronto con il 2019 premia soprattutto le auto elettriche al 100%, come abbiamo visto nella serata di ieri.

Ma torniamo a marzo 2021 e al mercato in generale: sono state 169.684 le nuove vetture immatricolate. Se guardiamo al primo trimestre dell’anno sono state invece 446.978 le unità vendute, a +28,7% rispetto al primo trimestre 2020. In particolare il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di marzo 68.222 unità, solo in Italia s’intende, e pensare che a marzo 2020 erano state soltanto 8.096 auto (significa una crescita del 742,7%).

Nel corso del primo trimestre invece la nuova creatura nata dal matrimonio di FCA e PSA ha fatto registrare 179.937 nuove vetture, +25,8% rispetto al 2020. Dati che si devono soprattutto all’Ecobonus 2021 che sta spingendo non poco le vendite ai privati.