Maruti Suzuki pronta a svelare un nuovo SUV totalmente elettrico

Suzuki è un brand che sta vivendo la transizione alle motorizzazioni elettriche un po’ in sordina, puntando per il momento più su configurazioni Mild e Full Hybrid. Il brand non ha ancora annunciato un veicolo totalmente elettrico, le cose però potrebbero presto cambiare - e lo diciamo per via di una grossa indiscrezione che arriva dall’India.

Maruti Suzuki ha annunciato che ha intenzione di presentare un nuovo SUV totalmente elettrico all’India Auto Expo, assieme ad altri due nuovi modelli tradizionali. La società, che rappresenta la branca indiana del marchio giapponese Suzuki, non ha diffuso particolari dettagli in merito ai lanci, il CEO di Maruti Suzuki Hisashi Takeuchi ha comunque detto: “Auto Expo 2023 sarà per noi un’opportunità per mostrare con quanto impegno stiamo per affrontare i cambiamenti imposti dalla mobilità del futuro, con modelli sostenibili e tecnologici”. Quello di Maruti Suzuki sarà un futuro “pulito, verde, sostenibile e carbon free”, e ovviamente che dietro vi sia la mano della casa madre Suzuki è altamente probabile. Ne sapremo di più il prossimo mese, quando la grande fiera della mobilità prenderà forma - con Maruti Suzuki pronta a mostrare una totalità di 16 veicoli - fra cui anche Swift (vi raccontiamo come funziona la tecnologia ibrida della nuova Suzuki Swift), Grand Vitara e Baleno.

Se ufficialmente non è stato rilasciato alcun dettaglio sulle nuove uscite, Autocar India è certa che i due nuovi modelli tradizionali saranno una Jimny 5 porte e un crossover su base Baleno. Il veicolo elettrico invece potrebbe essere un SUV con dimensioni pari a quelle dello Hyundai Creta, SUV che non viene commercializzato in Europa; verrà costruito a Gujarat per andare in commercio nel 2025. Difficilmente vedremo questo modello, con le medesime tecnologie, in Europa, è comunque certo che in casa Suzuki qualcosa si stia muovendo anche sul fronte Full Electric, dunque non vediamo l’ora di saperne di più…