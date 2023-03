Da Martini ad Alitalia passando per Marlboro: ecco le livree sportive più belle di sempre

Alcune livree sono immediatamente associate alle auto e al successo. E' il caso delle vetture che hanno fatto la storia del motorsport e che oltre ad essere vincenti hanno sfoggiato dei colori e degli sponsor rimasti nell'immaginario collettivo.

Il primo esempio che ci viene in mente è quello di Martini, noto marchio italiano di bevande alcoliche che da anni è protagonista nel mondo dei motori. L'esempio più emblematico resta quello della Lancia Delta, auto fantastica che vinse nel mondiale rally negli anni '90, ma nella sua storia Martini ha avuto anche una fortunata liason con Porsche e Alfa Romeo, senza dimenticarsi di Williams in Formula 1. Recentemente persino una Hyundai Ioniq 5 è stata wrappata Martini e il risultato è stato senza dubbio notevole.

Un'altra livrea che ha fatto la storia è stata Marlboro, storico marchio di sigarette che ha dettato legge in Formula 1 prima che venisse istituito il divieto di sponsorizzare i prodotti da fumo nel circus. La McLaren di Senna e Prost è l'esempio emblematico del connubio vincente motore-Malboro, ma in seguito il marchio americano è finito anche sulla Ferrari di Schumacher, capeggiando in bella mostra sull'alettone e sul cupolino dietro il guidatore. Fra gli utilizzi più noti anche l'Indy Racing, il rally con la Mitsubishi Lancer di Makinen, e la Yamaha di Max Biaggi in MotoGp.

Cosa dire poi di Alitalia, glorioso marchio di aerei, compagnia di bandiera chiusa definitivamente nel 2021, che per anni ha fatto bella mostra di se sulla Lancia Stratos e sulla Fiat 131 Abarth, altre due vetture che hanno detto la loro nelle competizioni motoristiche. La Lancia Stratos resta una delle 10 auto più iconiche della storia dei rally e nessuno può dire il contrario.

Altra livrea che ci è rimasta nel cuore è quella di Alfa Romeo e precisamente quella utilizzata nel campionato DTM, il turismo tedesco, con la mitica 155 2.5 V6 TI. Fra il 1993 e il 1996, gli anni d'oro del Deutsche Tourenwagen Masters, Alfa ottenne 38 vittorie su 89 gare, fra cui il campionato del 1993, sfiorando poi quello del 1994. Una vettura iconica rimasta nell'immaginario collettivo grazie anche al suo aspetto esteriore, completamente rossa con cerchi neri, e il simbolo del biscione bianco sulla fiancata.

Chiudiamo con un'ultima livrea Made in Italy quella della Benetton di Formula 1. Negli anni '80 e '90 la monoposto sfoggiò dei colori assolutamente spaziali, incarnando pienamente lo stile e l'anima del marchio d'abbigliamento di Ponzano Veneto. Difficile scegliere un modello fra i tanti, da quella di Schumacher con l'azzurro a farla da padrona, passando da quella sempre di Schumy con l'aggiunta del giallo Camel, senza dimenticarsi della mitica B186 che si presentò addirittura con pneumatici di colore rosso e verde. Secondo voi qual è la livrea più bella di tutti i tempi?