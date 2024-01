Dopo il martello di Thor ecco quello di Musk: Tesla pronta a vendere il Cyberhammer

Con i suoi gadget strampalati, Tesla ne ha sempre una tra le mani, l'ultima trovata è rappresentata da questo martello con un Cybertruck come punta. Il tutto sembra quasi un progetto di espansione di una serie di utensili da lavoro. Certo la discrezione non fa per Elon Musk.

Questo martello da esercizio ispirato al Cybertruck, prenderà il modestissimo nome di "Cyberhammer". Dopo il successo di merch come la Gigabirra, il Cyber-fischio e la culla per gattini, la casa automobilistica ha recentemente depositato il marchio "Cyberhammer" nella categoria attrezzature fitness, suggerendo l'imminente lancio di questo nuovo prodotto.

L'ironica immagine in primo piano nell'articolo suggerisce che il Cyberhammer assomiglierà a un tradizionale martello da palestra, ma probabilmente più grande. Tesla ha dichiarato che il prodotto potrebbe essere presto disponibile sul negozio online di Tesla, con aspettative di un prezzo piuttosto elevato, come del resto tutto ciò che ruota attorno al pick up elettrico.

Nel frattempo, stiamo assistendo a diversi fenomeni all'interno delle fabbriche automobilistiche. Il tutto è iniziato negli Stati Uniti con scioperi che hanno coinvolto GM e Stellantis, per poi arrivare anche in casa Tesla con gli scioperi in Svezia. Adesso tocca alla Gigafactory di Berlino che, per motivi in realtà ignoti, chiuderà per due settimane.