Marques Brownlee sull'hummer EV: "non è un'auto normale, è ridicolo"

Marques Brownlee, noto su YouTube come MKBHD, è un famoso youtuber specializzato nelle ultime tecnologie, ma di recente ha aperto un secondo canale dedicato alle auto, in particolare ai modelli elettrici più chiacchierati del momento, e dopo Tesla e Rivian, ha avuto il piacere di trascorrere una settimana in compagnia del nuovo Hummer EV.

L’anali del colosso GMC è partita con una frase: “Non è un’auto normale, è ridicolo sotto diversi aspetti!”, e l’affermazione non è stata fatta con tono dispregiativo, ma riflette quello che effettivamente rappresenta l’Hummer EV, ovvero un veicolo esagerato sotto molti punti di vista, senza un particolare motivo, ma in grado di affascinare anche per questo.

Quello che lascia ovviamente senza parole è il suo peso superiore alle quattro tonnellate, 4.103 kg per essere precisi, una massa fuori di testa dovuta in primo luogo alla presenza di un immenso pacco batterie da 212 kWh. Nell’utilizzo di tutti i giorni risulta poi difficile da gestire per via delle sue dimensioni, in particolare la sua larghezza totale non aiuta nei parcheggi, e si amplifica ulteriormente agli occhi del conducente, una volta all’interno dell’abitacolo.

In compenso però, MKBHD ha evidenziato un sacco di soluzioni intelligenti che rendono la vita in compagnia dell’Hummer EV più semplice, come le quattro ruote sterzanti, che gli permettono di girarsi in un fazzoletto nonostante le dimensioni, mentre la presenza della modalità di guida a mo’ di granchio non l’ha trovata così utile (la modalità Tank Turn di Rivian R1T è più utile e funzionale).

Infine, nello spiegare le varie features dell’auto, un esperto di device digitali e interfacce utente come Marques ha apprezzato in modo particolare l’UI del sistema d’infotainment realizzato in collaborazione con Epic Games, e dell’esperienza d’uso che offre questo sistema, che si affida anche a numerosi tasti fisici per facilitare l’utilizzo durante la guida (uno studio recente ha evidenziato quanto siano pericolosi i touchscreen sempre più diffusi sulle auto odierne).